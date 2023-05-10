Брайтон готовий відпустити Кайседо і Мак Аллістера влітку

"Чайки хочуть реінвестувати в склад

Брайтон влітку готовий продати двох своїх ключових півзахисників – Мойсеса Кайседо та Алексіса Мак Аллістера.

Про це повідомляє 90min.

Головний тренер Роберто Де Дзербі та керівництво хотіли б зберегти лідерів, але високий інтерес інших клубів дозволяє виручити за них близько 150 мільйонів фунтів.

"Чайки" вважають, що це хороша можливість, адже за аргентинця та еквадорця свого часу сумарно заплатити 11 мільйонів фунтів. Ці кошти Брайтон реінвестує в склад.

Нагадаємо, Евертон з Миколенком розгромив Брайтон.

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