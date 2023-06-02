Реал розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки у найближче літнє трансферне вікно.

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Кай Гаверц входить у список потенційних трансферів Реала.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

В підписанні німецького футболіста особисто зацікавлений Карло Анчелотті.

Челсі готовий вести перемовини щодо переходу, проте лондонці хочуть, щоб це була солідна сума компенсації, а не оренда або щось інше.

Зазначимо, що в цьому сезоні німецький футболіст провів 41 поєдинок, в яких відзначився дев'ятьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, Бензема не покине Реал в літнє трансферне вікно.