Тоттенгем має намір придбати воротаря Брентфорда Давіда Раю.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Шпори" майже домовилися з іспанцем щодо особистих умов довгострокового контракту.

Сам гравець хоче перейти до Тоттенгема, проте ціна у 40 млн фунтів, які Брентфорд хоче отримати за нього, може стати перешкодою для трансферу.

EXCL: Tottenham are now on the verge of reaching an agreement with David Raya on personal terms. Long term contract, almost agreed after positive talks. 🚨⚪️ #THFC



Raya, open to Spurs move but club to club talks will be crucial. £40m fee asked by Brentford, considered too high. pic.twitter.com/IXqG5sdW68