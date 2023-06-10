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Барселона погодилася продати Лангле Тоттенгему

Сторони сподіваються оформити трансфер наступного тижня
Сьогодні 21:23 183 0
Барселона погодилася продати Лангле Тоттенгему
Фото: Getty Images
#Барселона, #Клеман Лангле, #Тоттенгем

Джерело - Diario Sport.

Барселона погодилася знизити ціну на захисника Клемана Лангле, який виступав на правах оренди за Тоттенгем.

Про це повідомляє Diario Sport.

Спочатку клуби не могли домовитися про суму переходу - Барселона хотіла отримати 12 млн євро. Але згодом погодилася на 6 млн євро, бо розуміє, що Лангле після повернення з оренди матиме одну з найбільших зарплат у каталонській команді.

Сторони сподіваються оформити трансфер наступного тижня.

Нагадаємо, позиції Барселони та Хаві щодо нового контракту різняться.

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