Барселона погодилася продати Лангле Тоттенгему

Сторони сподіваються оформити трансфер наступного тижня

Джерело - Diario Sport.

Барселона погодилася знизити ціну на захисника Клемана Лангле, який виступав на правах оренди за Тоттенгем.

Про це повідомляє Diario Sport.

Спочатку клуби не могли домовитися про суму переходу - Барселона хотіла отримати 12 млн євро. Але згодом погодилася на 6 млн євро, бо розуміє, що Лангле після повернення з оренди матиме одну з найбільших зарплат у каталонській команді.

Сторони сподіваються оформити трансфер наступного тижня.

Нагадаємо, позиції Барселони та Хаві щодо нового контракту різняться.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!