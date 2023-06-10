Барселона погодилася продати Лангле Тоттенгему

Джерело - Diario Sport.
Барселона погодилася знизити ціну на захисника Клемана Лангле, який виступав на правах оренди за Тоттенгем.
Про це повідомляє Diario Sport.
Спочатку клуби не могли домовитися про суму переходу - Барселона хотіла отримати 12 млн євро. Але згодом погодилася на 6 млн євро, бо розуміє, що Лангле після повернення з оренди матиме одну з найбільших зарплат у каталонській команді.
Сторони сподіваються оформити трансфер наступного тижня.
Нагадаємо, позиції Барселони та Хаві щодо нового контракту різняться.
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