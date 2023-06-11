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Болотніков: У новому контракті Довбика немає клаусули

Форвард Дніпра-1 має усні домовленості з дніпрянами
Вчора 23:10 341 0
Болотніков: У новому контракті Довбика немає клаусули
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У новому контракті форварда Дніпра-1 Артема Довбика немає пункту про відступні.

Про це розповів ведучий KDK Сергій Болотніков.

"Наскільки я дізнався з моїх джерел, якоїсь чіткої клаусули в контракті немає. Але є така "пацанська домовленість" між Дніпром-1 і Довбиком, що його відпустять за 15 мільйонів, плюс-мінус.

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Ймовірність, що так станеться - зараз 70-80%, що він саме цього літа піде. Є клуби, ведуться з ними перемовини для того, щоб просто вибити найкращі умови. В пріоритеті, кажуть, Італія та Англія. Причому клуби, які грають в єврокубках", - сказав Болотніков.

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