Болотніков: У новому контракті Довбика немає клаусули

Форвард Дніпра-1 має усні домовленості з дніпрянами

Джерело - Чемпіон.

У новому контракті форварда Дніпра-1 Артема Довбика немає пункту про відступні.

Про це розповів ведучий KDK Сергій Болотніков.

"Наскільки я дізнався з моїх джерел, якоїсь чіткої клаусули в контракті немає. Але є така "пацанська домовленість" між Дніпром-1 і Довбиком, що його відпустять за 15 мільйонів, плюс-мінус.

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Ймовірність, що так станеться - зараз 70-80%, що він саме цього літа піде. Є клуби, ведуться з ними перемовини для того, щоб просто вибити найкращі умови. В пріоритеті, кажуть, Італія та Англія. Причому клуби, які грають в єврокубках", - сказав Болотніков.

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