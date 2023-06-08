Довбик повторив рекорд Арсена Авакова

Артем Довбик встановив рекорд в УПЛ

Джерело - УПЛ.

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик встановив новий рекорд чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Довбик 9 разів бив пенальті за сезон – це повторення національного рекорду, який у чемпіонаті-1994/95 років установив колишній гравець запорізького Торпедо Арсен Аваков.

З цих ударів 8 виявилися точними – це також повторення рекорду, встановленого іншим ексгравцем Торпедо Юрієм Вернидубом у чемпіонаті-1995/96.

Водночас вінгер Ворскли Таулянт Сефері, був близький до повторення обох результатів: він 7 разів бив 11-метрові й 6 разів – успішно.

Раніше Довбик зацікавив чотири клуби Серії А.