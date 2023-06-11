Збірна України поступилася Казахстану у фіналі чемпіонату світу з сокки

Джерело - Чемпіон.

Збірна України програла Казахстану у фінальному матчі чемпіонату світу-2023 з сокки.

Основний час завершився з рахунком 2:2, однак у булітах казахи виявилися сильнішими 2:1.

На шляху у фінал Україна здолала Хорватію в півфіналі та обіграла чинних чемпіонів Бразилію (в 1/4 фіналу).

Сокка - вид спорту, який є різновидом міні-футболу. Команди грають у форматі 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним газоном.

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