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Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки

Україна уперше здобуде медалі чемпіонату світу.
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Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з сокки здобула перемогу над Хорватією у півфіналі чемпіонату світу.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь українців.

На шляху у півфінал Україна обіграла чинних чемпіонів Бразилію (в 1/4 фіналу), а Хорватія в 1/8 вибила господарів турніру, збірну Німеччини.

Чемпіонат світу-2023
1/2 фіналу, 11 червня

Україна - Хорватія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 20+1 Кодацький

Другий фіналіст визначиться пізніше в матчі Мексика – Казахстан.

Поєдинки за 3-тє місце і за золото також пройдуть сьогодні, 11 червня (19:00 і 21:00). Трансляція буде доступна на Суспільне спорт

Сокка - вид спорту, який є різновидом міні-футболу. Команди грають у форматі 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним газоном.

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