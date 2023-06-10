КДК УАФ оштрафував Рух, Полісся, Верес, Минай та Чорноморець

На час дії військового стану штрафи перераховуються до United 24

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на своєму засіданні ухвалив низку рішень, оштрафувавши клуби Рух, Полісся, Верес, Минай та Чорноморець.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За незабезпечення громадського порядку та безпеки під час матчу 27-го туру чемпіонату юнацьких команд ФК Рух (Львів) – ФК Львів, який відбувся 20 травня, зобов’язав ФК Рух (Львів) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн;

– за порушення додаткових заходів безпеки для організації та проведення матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану під час матчу 8-го туру другого етапу чемпіонату України в першій лізі ФК Полісся (Житомир) – ФК ЛНЗ (Черкаси), який відбувся 27 травня, а саме – за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, зобов’язав ФК Полісся (Житомир) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн;

– за порушення додаткових заходів безпеки для організації та проведення матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану під час матчу 27-го туру чемпіонату УПЛ ФК Шахтар (Донецьк) – ФК Верес (Рівне), який відбувся 19 травня, а саме – за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, зобов’язав ФК Верес (Рівне) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 000 грн;

– за порушення додаткових заходів безпеки для організації та проведення матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану під час матчу 29-го туру чемпіонату УПЛ ФК Динамо (Київ) – ФК Верес (Рівне), який відбувся 29 травня, а саме – за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, зобов’язав ФК Верес (Рівне) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 000 грн;

– за порушення додаткових заходів безпеки для організації та проведення матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану під час матчу 28-го туру чемпіонату УПЛ ФК Минай – ФК Рух (Львів), який відбувся 25 травня, а саме – за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, зобов’язав ФК Минай сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 20 000 грн;

– за порушення додаткових заходів безпеки для організації та проведення матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану під час матчу 27-го туру чемпіонату УПЛ ФК Чорноморець (Одеса) – ФК Минай, який відбувся 25 травня, а саме – за порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, зобов’язав ФК Чорноморець (Одеса) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 10 000 грн;

– розглянувши матеріали щодо вилучення футболіста ФК Верес (Рівне) Василя Курка під час матчу 30-го туру чемпіонату УПЛ ФК Верес (Рівне) – ФК Інгулець (Петрове), який відбувся 4 червня, відсторонив футболіста ФК Верес (Рівне) Василя Курка від участі у змаганнях на три матчі (один з яких – умовно) за жорстоку поведінку;

– розглянувши матеріали щодо вилучення футболіста ФК Інгулець (Петрове) Дмитра Нагієва під час матчу 30-го туру чемпіонату УПЛ ФК Верес (Рівне) – ФК Інгулець (Петрове), який відбувся 4 червня, відсторонив футболіста ФК Інгулець (Петрове) Дмитра Нагієва від участі у змаганнях на три матчі (один з яких – умовно) за жорстоку поведінку.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.