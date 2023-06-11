Керівництво Аль-Хілаля зацікавлене у запрошенні Неймара

Французи отримають першу пропозицію у розмірі 45 мільйонів євро

Джерело - CBS Sports.

Представники саудівського Аль-Хілаля прибули у Париж для обговорення потенційного трансферу вінгера ПСЖ Неймара

Про це повідомляє CBS Sport.

Французи отримають першу пропозицію у розмірі 45 мільйонів євро.

Сам Неймар при цьому матиме змогу підписати контракт із зарплатою у 200 мільйонів євро на рік з урахування комерційних виплат - приблизно такі ж умови зараз має Кріштіану Роналду в Аль-Насрі.

Нагадаємо, Барселона не зацікавлена у трансфері Неймара.

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