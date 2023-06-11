Головне
Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів - 2022/2023
Вчора 23:55 1349
Джокович у 3 сетах переграв Рууда в Ролан Гаррос
Сьогодні 19:28 78
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 19:18 732
Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів
Сьогодні 18:43 420
4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20
Сьогодні 13:48 399
Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23
Сьогодні 13:29 604
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки
Сьогодні 12:58 4533
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Сьогодні 10:47 2475
Лопес переміг Тейлора у бою за пояс WBO
Сьогодні 08:38 1103
Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver
Сьогодні 08:15 1544
Прямі трансляції

Керівництво Аль-Хілаля зацікавлене у запрошенні Неймара

Французи отримають першу пропозицію у розмірі 45 мільйонів євро
Сьогодні 18:01 204 0
Керівництво Аль-Хілаля зацікавлене у запрошенні Неймара
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - CBS Sports.

Представники саудівського Аль-Хілаля прибули у Париж для обговорення потенційного трансферу вінгера ПСЖ Неймара

Про це повідомляє CBS Sport.

Французи отримають першу пропозицію у розмірі 45 мільйонів євро.

Сам Неймар при цьому матиме змогу підписати контракт із зарплатою у 200 мільйонів євро на рік з урахування комерційних виплат - приблизно такі ж умови зараз має Кріштіану Роналду в Аль-Насрі.

Нагадаємо, Барселона не зацікавлена у трансфері Неймара.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки 15168
Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 5595
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки 4533
Свьонтек після перемоги на Ролан Гаррос: Я підтримую всіх українців Свьонтек після перемоги на Ролан Гаррос: Я підтримую всіх українців 6019
Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було 8816
Манчестер Сіті - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Фінал Ліги чемпіонів 4397
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 35780 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1915
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28539 3
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15924 3
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 83316 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 282876