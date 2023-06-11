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Ярмоленко: Ребров любить розумний футбол

Андрій Ярмоленко прокоментував призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України
Сьогодні 13:10 228 0
Ярмоленко: Ребров любить розумний футбол
Фото - УАФ
#Сергій Ребров, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Новопризначений тренер збірної України Сергій Ребров любить грати у розумний футбол.

Про це розповів півзахисник українців Андрій Ярмоленко.

"У нас не так багато часу, як хотілося б. Тому у нас дуже інтенсивні дні. Теорія по два рази на день. Вчора було два тренування. Сьогодні одне, але таке нормальне, можна сказати. Ми добре попрацювали. Тренер намагається пояснити своє бачення гри в атаці, в обороні. Всі хлопці з інтересом слухають його і намагаються виконувати те, що Сергій Станіславович просить всіх нас.

Важливо: Ребров - головний тренер збірної України

Сергій Станіславович - вже досвідчений тренер. Він попрацював у багатьох чемпіонатах. Я бачив, що він підбирає тактику, виходячи з гравців. Є невеличкі нововведення, але той стиль гри, який був у Аль-Айні, у Динамо, коли ми працювали разом, я не можу сказати, що щось змінилось.

Актуально: Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч

Сергій Станіславович любить розумний футбол. Не просто захищатись і бити м'яч вперед. Любить, щоб був баланс між атакою і обороною. Його цікаво слухати. Я бачу, що хлопці пройнялись його тактичними задумками. Всім зараз цікаво. Найголовніше - щоб все, про що він нас просить на тренуваннях та теоретичних заняттях ми виконували на футбольному полі. Я впевнений, що тоді у нас буде результат", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо матч проти Німеччини збірна України проведе 12 червня в Бремені на Везерштадіоні.

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