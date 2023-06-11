Президент Інтера: Ми грали на рівних з Манчестер Сіті

Поразка Інтера від Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів має стати відправною точкою для досягнення кращих результатів у майбутньому.

Про це розповів президент міланського клубу Стівен Чжан.

"Перш за все хочу привітати Манчестер Сіті, вони провели чудовий сезон. Водночас я дуже пишаюся нашими гравцями, тренерами і персоналом. Усі вважали нас аутсайдерами, але ми показали, що знаємо, як грати на рівних з Сіті.

Цей матч має стати відправною точкою для досягнення кращих результатів у майбутньому та побудови команди, яка зможе знову дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

У нас є здатність робити великі речі і є надія на майбутнє. Наш проект дуже чіткий, і ми щодня працюємо над його вдосконаленням і зростанням", – сказав Чжан.