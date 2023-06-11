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Президент Інтера: Ми грали на рівних з Манчестер Сіті

Стівен Чжан прокоментував поразку від Манчестер Сіті (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів 2022/23.
Сьогодні 15:55 240 0
Президент Інтера: Ми грали на рівних з Манчестер Сіті
#Інтер, #Манчестер Сіті, #Чжан

Джерело - tribuna.com.

Поразка Інтера від Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів має стати відправною точкою для досягнення кращих результатів у майбутньому.

Про це розповів президент міланського клубу Стівен Чжан.

"Перш за все хочу привітати Манчестер Сіті, вони провели чудовий сезон. Водночас я дуже  пишаюся нашими гравцями, тренерами і персоналом. Усі вважали нас  аутсайдерами, але ми показали, що знаємо, як грати на рівних з Сіті.

Цей матч має стати відправною точкою для досягнення кращих результатів у майбутньому та побудови команди, яка зможе знову дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

У нас є здатність робити великі речі і є надія на майбутнє. Наш проект дуже чіткий, і ми щодня працюємо над його вдосконаленням і зростанням", – сказав Чжан.

Раніше Індзагі пояснив поразку від Манчестер Сіті.

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