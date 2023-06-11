Манчестер Сіті пощастило виграти фінальний матч Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0).

Про це розповів капітан англійського клубу Ілкай Гюндоган.

"Неймовірно. Важко передати словами. Ми увійшли в історію.

Це був важкий матч для обох команд. Ми не були на нашому найкращому рівні в першому таймі. Ми вагалися. Знали, що повинні зіграти краще в другому. Мабуть, це була гра 50 на 50. Нам дуже пощастило, що перемога за нами.

Ми знали, що всі говорили про требл. Тиск був, але ця команда створена", - сказав Гюндоган.