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Гюндоган: Манчестер Сіті створений, щоб справлятися з тиском якнайкраще

Ілкай Гюндоган прокоментував перемогу над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів.
Сьогодні 14:10 222 0
Гюндоган: Манчестер Сіті створений, щоб справлятися з тиском якнайкраще
Фото - gettyimages
#Інтер, #Манчестер Сіті, #Ілкай Гюндоган

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті пощастило виграти фінальний матч Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0).

Про це розповів капітан англійського клубу Ілкай Гюндоган.

"Неймовірно. Важко передати словами. Ми увійшли в історію.

Це був важкий матч для обох команд. Ми не були на нашому найкращому рівні в першому таймі. Ми вагалися. Знали, що повинні зіграти краще в другому. Мабуть, це була гра 50 на 50. Нам дуже пощастило, що перемога за нами.

Ми знали, що всі говорили про требл. Тиск був, але ця команда створена", - сказав Гюндоган.

Раніше визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.

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