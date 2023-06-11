Шахтар опинився у третьому кошику при жеребкуванні груп Ліги чемпіонів 2023/24

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів 2023/24 відбудеться 31-го серпня

Джерело - Чемпіон.

Шахтар опинився у третьому кошику при жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів через перемогу Манчестер Сіті.

У випадку перемоги Інтера українська команда була б у другому кошику.

Склад учасників:

1 кошик: Манчестер Сіті, Севілья, Барселона, Наполі, Баварія, ПСЖ, Бенфіка, Феєноорд

2 кошик: Реал, Манчестер Юнайтед, Інтер, Боруссія Д, Атлетіко, Лейпциг, Порту, Арсенал

3 кошик: Шахтар, Зальцбург, Мілан, Лаціо, Црвена Звезда

3 або 4 кошик: Реал Сосьєдад, Селтік, Ньюкасл, 4 переможці кваліфікації чемпіонського шляху, 2 переможці кваліфікації шляху ліг

4 кошик: Уніон, Ланс

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів 2023/24 відбудеться 31-го серпня

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.