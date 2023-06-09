Позиції Барселони та Хаві щодо нового контракту різняться

У питанні фінансів сторони дуже далекі одне від одного

Джерело - Cadena SER.

Між Барселоною та головним тренером Хаві ведуться перемовини стосовно продовження співпраці.

Про це повідомляє Cadena SER.

Коуч просить у клубу зарплату в розмірі 12 мільйонів євро на рік після виплати податків. А з урахуванням зарплат всього тренерського штабу, "чиста" сума складає 30 мільйонів.

Втім, у питанні фінансів сторони дуже далекі одне від одного.

Чинний контракт Хаві з Барселоною розрахований до кінця наступного сезону.

Нагадаємо, Барселона не зацікавлена у трансфері Неймара.

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