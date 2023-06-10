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Власник Манчестер Сіті вперше з 2010 буде присутній на матчі команди

Це буде всього другий в історії офіційний матч "містян", на якому Мансур буде присутнім
Сьогодні 20:39 226 0
Власник Манчестер Сіті вперше з 2010 буде присутній на матчі команди
Фото: Getty Images
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Мансур

Джерело - The Athletic.

Власник Манчестер Сіті шейх Мансур відвідає фінал Ліги чемпіонів, у якому його команда зіграє з Інтером.

Про це повідомляє The Athletic.

Це буде всього другий в історії та перший з серпня 2010 року офіційний матч "містян", на якому Мансур буде присутнім після придбання клубу у 2008 році. У серпні 2010-го шейх був на домашньому матчі Сіті з Ліверпулем (3:0) в АПЛ.

  Актуально: Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах

Мансур не відвідував жодного матчу деяких клубів, які входять до його холдингу City Football Group - Нью-Йорк Сіті, Мельбурн Сіті, Мумбаї Сіті, Йокогама Ф. Марінос.

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