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Луческу відхилив пропозицію Фенербахче

Луческу вирішив залишитись у Динамо
Сьогодні 09:11 294 0
Луческу відхилив пропозицію Фенербахче
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - tribuna.com.

Фенербахче розглядав головного тренера Динамо Мірчу Луческу як кандидата на заміну коучу команди Жорже Жезушу.

Про це повідомляє Sporx.

Однак 77-річний румун відхилив пропозицію турецькому клубу.

Відзначається, що Луческу вважає Туреччину, в якій вигравав чемпіонство з Галатасараєм та Бешикташем, своїм домом, але хоче допрацювати свій контракт з київським клубом.

Угода Луческу з Динамо розрахована до завершення сезону 2023/24. Поки румунський спеціаліст на лікарняному, обов’язки головного тренера команди виконує Олександр Шовковський.

Раніше повідомлялося, що Луческу стане спортивним директором Фенербахче.

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