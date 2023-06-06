Луческу відхилив пропозицію Фенербахче

Луческу вирішив залишитись у Динамо

Фенербахче розглядав головного тренера Динамо Мірчу Луческу як кандидата на заміну коучу команди Жорже Жезушу.

Про це повідомляє Sporx.

Однак 77-річний румун відхилив пропозицію турецькому клубу.

Відзначається, що Луческу вважає Туреччину, в якій вигравав чемпіонство з Галатасараєм та Бешикташем, своїм домом, але хоче допрацювати свій контракт з київським клубом.

Угода Луческу з Динамо розрахована до завершення сезону 2023/24. Поки румунський спеціаліст на лікарняному, обов’язки головного тренера команди виконує Олександр Шовковський.

Раніше повідомлялося, що Луческу стане спортивним директором Фенербахче.