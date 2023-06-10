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Чех повернеться до Шахтаря після оренди в Азербайджані

Клуб вирішив не пролонговувати угоду
Сьогодні 15:56 175 0
Чех повернеться до Шахтаря після оренди в Азербайджані
#Шахтар, #Сабаїл

Джерело - Чемпіон.

Азербайджанський клуб Сабаїл розстався з хавбеком Максима Чеха, який виступав за клуб на правах оренди із Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба Сабаїла.

Стало відомо, що Сабаїл прийняв рішення не продовжувати орендну угоду. У минулому сезоні Чех провів за моряків 31 поєдинок, у яких забив 2 голи.

Це вже 11-й футболіст Сабаїла, який залишив клуб. Раніше з команди пішли ряд гравців, серед яких українець Петро Стасюк.

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Допис, поширений Sabail Football Club (@sabailfc)

Нагадаємо Шахтар пригрозив судом клубам, які хочуть безкоштовно підписати легіонерів гірників.

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