Джерело - Чемпіон.
Азербайджанський клуб Сабаїл розстався з хавбеком Максима Чеха, який виступав за клуб на правах оренди із Шахтаря.
Про це повідомляє пресслужба Сабаїла.
Стало відомо, що Сабаїл прийняв рішення не продовжувати орендну угоду. У минулому сезоні Чех провів за моряків 31 поєдинок, у яких забив 2 голи.
Це вже 11-й футболіст Сабаїла, який залишив клуб. Раніше з команди пішли ряд гравців, серед яких українець Петро Стасюк.
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