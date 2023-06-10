Клуб вирішив не пролонговувати угоду

Джерело - Чемпіон.

Азербайджанський клуб Сабаїл розстався з хавбеком Максима Чеха, який виступав за клуб на правах оренди із Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба Сабаїла.

Стало відомо, що Сабаїл прийняв рішення не продовжувати орендну угоду. У минулому сезоні Чех провів за моряків 31 поєдинок, у яких забив 2 голи.

Це вже 11-й футболіст Сабаїла, який залишив клуб. Раніше з команди пішли ряд гравців, серед яких українець Петро Стасюк.

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Нагадаємо Шахтар пригрозив судом клубам, які хочуть безкоштовно підписати легіонерів гірників.