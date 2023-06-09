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Шахтар передав гуманітарну допомогу на Херсонщину

Наразі постраждалі мешканці регіону мають потребу в речах першої необхідності
Сьогодні 20:52 138 0
Шахтар передав гуманітарну допомогу на Херсонщину
#Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар направив гуманітарну допомогу в Херсонську область, що потерпає від наслідків підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Про це повдіомляє пресслужба "гірників".

Наразі постраждалі мешканці регіону мають потребу в речах першої необхідності. Клуб надав партію з 24 електрогенераторів, 10 газових плит, а також засоби гігієни для дітей і дорослих, питну воду.

Дитячі товари (памперси, пелюшки, вологі серветки та інше) було передано до евакуаційних пунктів і штабів гуманітарної допомоги в Херсоні. Генератори, газові плити надано для забезпечення потреб населення та компетентних органів з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Понад 7 тисяч літрів питної води, товари особистої гігієни, а також побутова хімія направлені мешканцям населених пунктів Новоолександрівської та Міловської сільських територіальних громад Херсонської області.

Нагадаємо, будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС.

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