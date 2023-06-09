Ордець: Звичайно, я хотів залишити московське Динамо

Ексзахисник московського Динамо розповів про відхід з російського клубу

Джерело - Чемпіон.

Захисник Бохума Іван Ордець призупинив контракт московським Динамо після початку повномасштабної війни, але при цьому одразу не покинув клуб.

Про це захисник розповів порталу THE GAME.

"24 числа, коли почалася війна, я одразу вирішив для себе, що я більше не зможу грати. Ми вирішили всією родиною. Це було дуже тяжко. Щось померло всередині мене, можна сказати. Я зателефонував до клубу, оголосив про свою позицію відразу ж. Звичайно, я хотів покинути клуб. Але на той момент все, що я міг зробити, зробив. Коли я вирішив не виходити на футбольне поле, ми почали думати про майбутнє, щоб знайти якусь команду.

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Це було не легко. Ми чекали від ФІФА, щоб вони випустили якісь документи, щоби футболіст міг призупинити свій контракт або розірвати його. Але розірвати я його не зміг, бо мав 2 роки контракту. Мій агент зв'язувався з ФІФА і вони йому сказали, що футболіст не має права розривати контракт. Тільки призупиняти. І як тільки ФІФА випустила ці правила, ми наступного дня скористалися цією функцією. І таким чином я опинився в Німеччині", - сказав Ордець

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