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Угарте підписав контракт з ПСЖ

Сьогодні 10:40 320 0
Угарте підписав контракт з ПСЖ
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Спортінга Мануель Угарте перейшов у ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст вже пройшов медогляд і підписав контракт. Угода діятиме до 2028 року. Офіційне оголошення про перехід відкладене до липня.

Угарте - вихованець Фенікса з Уругваю. У Європу переїхав у січні 2021-го року, коли став гравцем Фамалікана. За Спортінг виступає з літа 2021 року.

Цього сезону віддав 1 гольову передачу в 47 матчах.

Раніше повідомлялося, що Марсель може очолити наставник ПСЖ Крістоф Галтьє.

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