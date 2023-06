Угарте підписав контракт з ПСЖ

Опорний півзахисник Спортінга Мануель Угарте перейшов у ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст вже пройшов медогляд і підписав контракт. Угода діятиме до 2028 року. Офіційне оголошення про перехід відкладене до липня.

Угарте - вихованець Фенікса з Уругваю. У Європу переїхав у січні 2021-го року, коли став гравцем Фамалікана. За Спортінг виступає з літа 2021 року.

Цього сезону віддав 1 гольову передачу в 47 матчах.

Manuel Ugarte can be considered new Paris Saint-Germain player. Documents are signed, medical successfull — deal valid until June 2028. 🔴🔵🇺🇾 #PSG



Official statement postponed in July, no changes. Done deal. pic.twitter.com/TSRIGgWyBa