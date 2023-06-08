Шахтар зіграє товариський матч з Челсі

Шахтар зіграє товариський матч з Челсі та готує спаринг із ще одним клубом АПЛ.

Про це повідомляє ESPN.

За даними джерела, ця гра є частиною угоди щодо переходу Михайла Мудрика.

Також вказано, що український клуб веде перемовини, як мінімум, з ще одним клубом АПЛ про спаринг.

Наразі немає інформації, про який саме клуб йдеться. Дати матчів теж не вказані. Планується, що матчі будуть благодійними. Кошти спрямують на потреби українських клубів.

Раніше повідомлялося, що керівництво Шахтаря має дві кандидатури на посаду головного тренера.