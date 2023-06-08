Джерело - isport.ua.
Манчестер Юнайтед не збирається витрачати літо на переговори щодо Гаррі Кейна, а просто спробує підписати його безплатно наступного літа.
Про це повідомляє The Athletic.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нападник Тоттенгема може опинитися в мадридському Реалі, але все залежить від того, чи зможуть Перес і Леві домовитися про ціну.
Крім того керівництво МЮ дало завдання Джону Мерто перевірити, чи так рішуче налаштований президент "шпор", як показує. У будь-якому разі манкуніанці не будуть вступати в довгі торги щодо Кейна, щоб не повторювати ситуацію з Френкі Де Йонгом минулого літа.
Якщо Гаррі Кейн залишиться в Тоттенгемі, то МЮ просто спробує підписати форварда наступного літа, коли у нього закінчиться контракт. Тен Гаг бачить у Гаррі ідеального нападника, тому готовий почекати.
Дещо ускладнює ситуацію той факт, що англійцем цікавляться також ПСЖ і Баварія. Але у французів, найімовірніше, не вистачить коштів, а Баварія не так сильно цікавить Кейна, як Реал або МЮ.
Раніше стало відомо, скільки Реал готовий заплатити за Кейна.