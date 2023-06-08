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Манчестер Юнайтед хоче безплатно підписати Кейна

Манчестер Юнайтед націлений на підписання форварда Тоттенгема Кейна
Сьогодні 18:15 322 0
Манчестер Юнайтед хоче безплатно підписати Кейна
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед не збирається витрачати літо на переговори щодо Гаррі Кейна, а просто спробує підписати його безплатно наступного літа.

Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нападник Тоттенгема може опинитися в мадридському Реалі, але все залежить від того, чи зможуть Перес і Леві домовитися про ціну.

Крім того керівництво МЮ дало завдання Джону Мерто перевірити, чи так рішуче налаштований президент "шпор", як показує. У будь-якому разі манкуніанці не будуть вступати в довгі торги щодо Кейна, щоб не повторювати ситуацію з Френкі Де Йонгом минулого літа.

Якщо Гаррі Кейн залишиться в Тоттенгемі, то МЮ просто спробує підписати форварда наступного літа, коли у нього закінчиться контракт. Тен Гаг бачить у Гаррі ідеального нападника, тому готовий почекати.

Дещо ускладнює ситуацію той факт, що англійцем цікавляться також ПСЖ і Баварія. Але у французів, найімовірніше, не вистачить коштів, а Баварія не так сильно цікавить Кейна, як Реал або МЮ.

Раніше стало відомо, скільки Реал готовий заплатити за Кейна.

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