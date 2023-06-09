Палкін: Вірю, що Мудрик відпрацює повну суму, яку за нього заплатили

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вірить у світле майбутнє Михайла Мудрика, який взимку перейшов з донецького клубу в Челсі за 70+30 млн євро.

Про це заявив сам функціонер.

"По-перше, я не в тому становищі, щоб критикувати Мудрика. Якщо, наприклад, весь Челсі був би в хорошому стані, а просто Мудрик приїхав і показав дуже поганий футбол, це одна історія.

Але я думаю, що сьогодні Челсі знаходиться на шляху до створення нового клубу, нової команди, запрошення нового тренера, і вони знаходяться на початку нової ери Челсі.

Тому Мудрик - головна зброя Челсі для завоювання майбутніх титулів. Коли новий тренер приїде та побачить Мудрика, зверне увагу на Мудрика, я вірю на 100%, що він відпрацює повну суму, яку за нього заплатили, та покаже неймовірний футбол.

Я знаю його з 15, 16 років. Я знаю, що він за гравець, і який футбол може показати. На даний момент це досить складно. З одного боку, 100 мільйонів євро - це якийсь тиск, він хоче щось показати, а коли дуже хочеться, іноді не виходить. З психологічного погляду потрібно бути спокійним, тренуватися та показувати свій футбол разом зі своєю командою.

Він має зростати разом зі своїм тренером. Я вірю, що він покаже дуже добрий футбол. Йому просто потрібен час", - сказав Палкін.