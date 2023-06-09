Донецький Шахтар продовжує платити за трансфери, які він провів до повномасштабної війни.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Більшість грошей за Мудрика йде на погашення наших боргів. Перед війною ми підписали шість чи сім гравців, і коли ви підписуєте гравців, ви завжди сплачуєте трансферний збір протягом двох, трьох або чотирьох років.

Коли почалася війна, я намагався спілкуватися з ФІФА: "Як це можливо, ви забрали у нас гравців, ми не можемо генерувати гроші", але водночас ви вимагаєте від нас сплати всіх цих боргів. Вони знаходяться під банківською гарантією, і ти повинен платити, інакше банк матиме проблеми, тому ці гроші ми витратимо частково на те, щоб повернути всі ці борги, щоб задовольнити кредиторів.

Ми можемо багато говорити про війну, про підтримку, але іноді, коли починаєш обговорювати якісь фінансові питання, щоб допомогти українському футболу, дуже і дуже складно досягти якихось результатів. Це досить болісно. Це залежить від випадку - у кожному конкретному випадку все по-іншому. Чому так? Краще запитати у цих клубів та організацій. Мені важко пояснити ситуацію, що склалася", - сказав Палкін.