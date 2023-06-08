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Діас підпише новий контракт з Реалом

Останні три сезони Діас грав в оренді у Мілані
Вчора 23:37 237 0
Діас підпише новий контракт з Реалом
Фото - gettyimages
#Діас, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал домовився з півзахисником Брахімом Діасом  про підписання нового довгострокового контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода 23-річного іспанця з Бланкос буде розрахована до червня 2027 року.

Діас приєднався до Реала у січні 2019 року, проте не зумів закріпитись у складі команди. Останні три сезони він провів у Мілані на правах оренди.

У сезоні 2022/23 Браїм зіграв у 45 матчах за Мілан, відзначившись сімома голами та сімома результативними передачами.

Раніше Беллінгем перейшов у Реал.

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