Діас підпише новий контракт з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Реал домовився з півзахисником Брахімом Діасом про підписання нового довгострокового контракту.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Угода 23-річного іспанця з Бланкос буде розрахована до червня 2027 року.
Діас приєднався до Реала у січні 2019 року, проте не зумів закріпитись у складі команди. Останні три сезони він провів у Мілані на правах оренди.
У сезоні 2022/23 Браїм зіграв у 45 матчах за Мілан, відзначившись сімома голами та сімома результативними передачами.
Раніше Беллінгем перейшов у Реал.