Діас підпише новий контракт з Реалом

Останні три сезони Діас грав в оренді у Мілані

Джерело - Чемпіон.

Реал домовився з півзахисником Брахімом Діасом про підписання нового довгострокового контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода 23-річного іспанця з Бланкос буде розрахована до червня 2027 року.

Діас приєднався до Реала у січні 2019 року, проте не зумів закріпитись у складі команди. Останні три сезони він провів у Мілані на правах оренди.

У сезоні 2022/23 Браїм зіграв у 45 матчах за Мілан, відзначившись сімома голами та сімома результативними передачами.

Раніше Беллінгем перейшов у Реал.