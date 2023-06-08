Відомі транслятори контрольного матчу України проти Німеччини

Матч відбудеться 12 червня

Контрольний матч між збірними України та Німеччини покажуть медіасервіс MEGOGO та Суспільне.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Передматчева студія на MEGOGO розпочнеться о 18:00, а студія на каналах Суспільного – о 18:15. Гру на обох платформах прокоментують Вадим Шевякін та Сергій Лук’яненко.

Для збірної Німеччини матч з Україною стане 1000-м в історії. Прибуток, отриманий від проведення поєдинку, піде у фонд Німецької футбольної спілки, який допомагає людям, які постраждали від російської військової агресії.

Нагадаємо, збірна України розпочне свій збір 8 червня в Бремені. 12-го числа саме там синьо-жовті зіграють товариський матч із командою Німеччини, а 16-го та 19-го проведуть поєдинки відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти в Скоп’є та словацькій Трнаві відповідно.

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