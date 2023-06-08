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Відомі транслятори контрольного матчу України проти Німеччини

Матч відбудеться 12 червня
Сьогодні 16:57 427 0
Відомі транслятори контрольного матчу України проти Німеччини

Джерело - suspilne.media.

Контрольний матч між збірними України та Німеччини покажуть медіасервіс MEGOGO та Суспільне.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Передматчева студія на MEGOGO розпочнеться о 18:00, а студія на каналах Суспільного – о 18:15. Гру на обох платформах прокоментують Вадим Шевякін та Сергій Лук’яненко.

Для збірної Німеччини матч з Україною стане 1000-м в історії. Прибуток, отриманий від проведення поєдинку, піде у фонд Німецької футбольної спілки, який допомагає людям, які постраждали від російської військової агресії.

Нагадаємо, збірна України розпочне свій збір 8 червня в Бремені. 12-го числа саме там синьо-жовті зіграють товариський матч із командою Німеччини, а 16-го та 19-го проведуть поєдинки відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти в Скоп’є та словацькій Трнаві відповідно.

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