Лукаку хоче залишитись в Інтері

Майбутнє гравця наразі не визначено

Джерело - Чемпіон.

Ромелу Лукаку провів сезон в Інтері на правах орендної угоди, проте його майбутнє залишається невизначеним.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Інтер та Челсі зустрінуться після фіналу Ліги чемпіонів та обговорять майбутнє гравця. Стверджується, що пріоритетом бельгійського футболіста є подальші виступи за Інтер.

У поточному сезоні 29-річний футболіст провів 35 матчів у всіх турнірах за Інтер: на його рахунку 14 голів та 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у Реал.