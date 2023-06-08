Бондаренко – найкращий гравець Шахтаря у травні-червні

Джерело - Шахтар.

Півзахисник Артем Бондаренко визнаний найкращим футболістом Шахтаря у травні-червні.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

За хавбека проголосували 40,5% респондентів. Другим у голосуванні став півзахисник Тарас Степаненко. Далі йдуть хавбек Георгій Судаков та вінгер Олександр Зубков.

У травні-червні Бондаренко провів шість матчів за Шахтар в УПЛ, забив три голи та віддав одну результативну передачу. Загалом у сезоні-2022/23 на рахунку півзахисника 10 забитих м’ячів та 6 асистів у 38 поєдинках.

Бондаренко став найкращим гравцем місяця в Шахтарі вдруге поспіль. У квітні Артем отримав майже 40% голосів.

Шахтар став чемпіоном України у сезоні 2022/23 та кваліфікувався у груповий етап Ліги чемпіонів.

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