ПСЖ виставив Неймара на трансфер

Футболіста запропонували Барселоні

ПСЖ у друге поспіль літнє трансферне вікно виставив на продаж вінгера Неймара.

Про це повідомляє RMC Sport.

31-річного бразильця вже запропонували Барселоні після того, як клуб не зміг підписати Ліонеля Мессі.

Каталонці знаходяться в пошуках альтернативного варіанту на заміну аргентинцю, підготовку до сезону з яким планував головний тренер Хаві, але трансфер є складним у реалізації через велику зарплату Неймара. Барселоні зараз більше подобається варіант з підписанням Бернарду Сілви з Манчестер Сіті.

За ПСЖ Неймар виступає з 2017-го, з того часу вінгер забив 118 голів та зробив 77 асистів у 173 матчах.