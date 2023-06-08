Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі

Маурісіо Почеттіно назвав список недоторканих

Новопризначений тренер Челсі Маурісіо Почеттіно склав список із 12 футболістів команди, які точно залишаться в клубі щонайменше на наступний сезон.

Про це повідомляє Football London.

Раніше повідомлялося, що головне завдання Синіх на це літо - розвантажити склад, у якому зараз близько 30 футболістів, що викликає невдоволення у команді.

Клуб готовий відпустити навіть свого вихованця Мейсона Маунта, а також ключового хавбека Матео Ковачича.

12 недоторканних футболістів Челсі, які точно залишаться на наступний сезон:

Маркус Беттінеллі;

Леві Колвілл;

Уеслі Фофана;

Бенуа Бедьяшиль;

Тіаго Сілва;

Ріс Джеймс;

Бен Чілвелл;

Енцо Фернандес;

Михайло Мудрик;

Ноні Мадуеке;

Рахім Стерлінг;

Армандо Бройя.

У сезоні 2022/23 Мудрик провів 17 матчів за Челсі, в яких відзначився двома асистами.

Раніше Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову.