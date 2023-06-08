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Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі

Маурісіо Почеттіно назвав список недоторканих
Сьогодні 16:30 652 0
Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі
Фото - gettyimages
#Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - tribuna.com.

Новопризначений тренер Челсі Маурісіо Почеттіно склав список із 12 футболістів команди, які точно залишаться в клубі щонайменше на наступний сезон.

Про це повідомляє Football London.

Раніше повідомлялося, що головне завдання Синіх на це літо - розвантажити склад, у якому зараз близько 30 футболістів, що викликає невдоволення у команді.

Клуб готовий відпустити навіть свого вихованця Мейсона Маунта, а також ключового хавбека Матео Ковачича.

12 недоторканних футболістів Челсі, які точно залишаться на наступний сезон:

  • Маркус Беттінеллі;
  • Леві Колвілл;
  • Уеслі Фофана;
  • Бенуа Бедьяшиль;
  • Тіаго Сілва;
  • Ріс Джеймс;
  • Бен Чілвелл;
  • Енцо Фернандес;
  • Михайло Мудрик;
  • Ноні Мадуеке;
  • Рахім Стерлінг;
  • Армандо Бройя.

У сезоні 2022/23 Мудрик провів 17 матчів за Челсі, в яких відзначився двома асистами.

Раніше Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову.

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