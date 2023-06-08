Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі

Джерело - tribuna.com.
Новопризначений тренер Челсі Маурісіо Почеттіно склав список із 12 футболістів команди, які точно залишаться в клубі щонайменше на наступний сезон.
Про це повідомляє Football London.
Раніше повідомлялося, що головне завдання Синіх на це літо - розвантажити склад, у якому зараз близько 30 футболістів, що викликає невдоволення у команді.
Клуб готовий відпустити навіть свого вихованця Мейсона Маунта, а також ключового хавбека Матео Ковачича.
12 недоторканних футболістів Челсі, які точно залишаться на наступний сезон:
- Маркус Беттінеллі;
- Леві Колвілл;
- Уеслі Фофана;
- Бенуа Бедьяшиль;
- Тіаго Сілва;
- Ріс Джеймс;
- Бен Чілвелл;
- Енцо Фернандес;
- Михайло Мудрик;
- Ноні Мадуеке;
- Рахім Стерлінг;
- Армандо Бройя.
У сезоні 2022/23 Мудрик провів 17 матчів за Челсі, в яких відзначився двома асистами.
Раніше Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову.