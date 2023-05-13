Корінтіанс оголосив, що Жуніор Мораес більше не гратиме за клуб

Контракт Мораеса з Корінтіансом розрахований до 31 грудня

36-річний ексфорвард Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораес більше не гратиме за Корінтіанс, якому належить його контракт.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Жуніор Мораес разом із ще двома гравцями більше не братиме участі у поєдинках команди, а тренуватиметься за індивідуальним графіком.

Контракт Мораеса з Корінтіансом розрахований до 31 грудня.

Бразильські ЗМІ припускають, що незабаром Жуніор Мораес домовиться про розірвання контракту з Корінтіансом, після чого може перейти в інший клуб, або оголосити про завершення кар'єри.