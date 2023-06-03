Фонсека продовжить роботу з Ліллем

Джерело - rmcsport.bfmtv.com.
Головний тренер Лілля Паулу Фонсека залишиться на своїй посади на наступний сезон.
Про це заявив сам фахівець.
"Ми продовжимо нашу співпрацю в наступному сезоні.
Я не знаю, коли саме команда збереться після літньої відпустки, я повністю зосереджений на найближчій грі. Але в нас є програма, і в наступні кілька днів ми її побачимо", - сказав Фонсека.
За тур до завершення сезону команда португальського фахівця посідає 4-те місце в турнірній таблиці Ліги 1.
У разі перемоги в останньому матчі чемпіонату над Труа, що вже вилетів до Ліги 2, Лілль збереже свою позицію та забезпечить собі участь у груповому етапі Ліги Європи 2023/24.