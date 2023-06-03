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Фонсека продовжить роботу з Ліллем

Сьогодні 06:50 164 0
Фонсека продовжить роботу з Ліллем
#Лілль, #Паулу Фонсека

Джерело - rmcsport.bfmtv.com.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека залишиться на своїй посади на наступний сезон.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми продовжимо нашу співпрацю в наступному сезоні.

Я не знаю, коли саме команда збереться після літньої відпустки, я повністю зосереджений на найближчій грі. Але в нас є програма, і в наступні кілька днів ми її побачимо", - сказав Фонсека.

За тур до завершення сезону команда португальського фахівця посідає 4-те місце в турнірній таблиці Ліги 1.

У разі перемоги в останньому матчі чемпіонату над Труа, що вже вилетів до Ліги 2, Лілль збереже свою позицію та забезпечить собі участь у груповому етапі Ліги Європи 2023/24.

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