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Мальдіні розглядав варіант призначення Пірло головним тренером Мілана

Мальдіні хотів змінити головного тренера
Сьогодні 20:41 235 0
Мальдіні розглядав варіант призначення Пірло головним тренером Мілана
Фото - gettyimages
#Паоло Мальдіні, #Мілан, #Піолі, #Андреа Пірло

Джерело - tribuna.com.

Колишній технічний директор Мілана Паоло Мальдіні розглядав варіант із призначенням нового головного тренера до свого звільнення.

Про це повідомляє Corrire dello Sport.

Така ідея з'явилася після поразки команди в матчі зі Спецією, що могло коштувати Мілану участі в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Замість Стефано Піолі клуб міг очолити Андреа Пірло, але власники Мілана одразу відкинули цю ідею, бо розраховують на Піолі.

Тепер, після звільнення Мальдіні, тренер напряму впливатиме на трансферну діяльність клубу.

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