Гравець Вест Гема став першим футболістом в історії переможцем усіх єврокубків

Емерсон відзначився фантастичним досягненням

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Вест Гема Емерсон став першим гравцем, який виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій.

ЛЧ та ЛЄ 28-річний італієць виграв у складі Челсі - у сезонах 2020/21 та 2018/19 відповідно. ЛК - з Вест Гемом у сезоні 2022/23.

Емерсон виграв взагалі всі 5 турнірів від УЄФА: також в його активі перемога на Євро-2020 у складі збірної Італії та в Суперкубку УЄФА-2021 за Челсі.

Нагадаємо, що вчора Вест Гем дотиснув Фіорентину у фіналі Ліги конференцій.

Серед тренерів єдиним переможцем трьох єврокубків є португалець Жозе Моурінью.