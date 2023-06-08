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Гравець Вест Гема став першим футболістом в історії переможцем усіх єврокубків

Емерсон відзначився фантастичним досягненням
Сьогодні 09:40 574 0
Гравець Вест Гема став першим футболістом в історії переможцем усіх єврокубків
#Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Вест Гема Емерсон став першим гравцем, який виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій.

ЛЧ та ЛЄ 28-річний італієць виграв у складі Челсі - у сезонах 2020/21 та 2018/19 відповідно. ЛК - з Вест Гемом у сезоні 2022/23.

Емерсон виграв взагалі всі 5 турнірів від УЄФА: також в його активі перемога на Євро-2020 у складі збірної Італії та в Суперкубку УЄФА-2021 за Челсі.

Нагадаємо, що вчора Вест Гем дотиснув Фіорентину у фіналі Ліги конференцій.

Серед тренерів єдиним переможцем трьох єврокубків є португалець Жозе Моурінью.

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