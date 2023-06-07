Рауль може очолити Хетафе

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Реал Кастілья Рауль, ймовірно, влітку залишить команду.
Про це повідомляє Marca.
Новим місцем роботи 45-річного іспанця може стати Хетафе.
Такий варіант можливий лише за умови, що нинішній коуч команди Пепе Бордалас вирішить не продовжувати контракт.
Бордалас очолив Хетафе за 7 турів до завершення сезону Ла-Ліги, він врятував команду від вильоту в Сегунду. Угода з ним була розрахована до завершення сезону 2022/23.
Президент Хетафе Анхель Торрес хоче, щоб Бордалас залишився в команді, але 59-річний іспанець вирішив взяти паузу після складного сезону та щоб оцінити пропозиції від інших клубів.
Якщо Бордалас все-таки піде, то Торрес може призначити Рауля
Раніше повідомлялося про інтерес до Рауля зі сторони Шальке.