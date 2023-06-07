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Рауль може очолити Хетафе

РАуль може очолити клуб Ла-Ліги
Сьогодні 19:59 161 0
Рауль може очолити Хетафе
Фото - gettyimages
#Рауль, #Реал Мадрид, #Хетафе

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Реал Кастілья Рауль, ймовірно, влітку залишить команду.

Про це повідомляє Marca.

Новим місцем роботи 45-річного іспанця може стати Хетафе.

Такий варіант можливий лише за умови, що нинішній коуч команди Пепе Бордалас вирішить не продовжувати контракт.

Бордалас очолив Хетафе за 7 турів до завершення сезону Ла-Ліги, він врятував команду від вильоту в Сегунду. Угода з ним була розрахована до завершення сезону 2022/23.

Президент Хетафе Анхель Торрес хоче, щоб Бордалас залишився в команді, але 59-річний іспанець вирішив взяти паузу після складного сезону та щоб оцінити пропозиції від інших клубів.

Якщо Бордалас все-таки піде, то Торрес може призначити Рауля

Раніше повідомлялося про інтерес до Рауля зі сторони Шальке.

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