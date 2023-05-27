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Тоттенгем може підписати вінгера Шахтаря Соломона

Соломон має намір знову призупинити угоду з донецьким клубом
Сьогодні 14:25 285 0
Тоттенгем може підписати вінгера Шахтаря Соломона
Фото: Getty Images
#Тоттенгем, #Фулгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - The Athletic.

Тоттенгем має намір підписати вінгера Шахтаря Манора Соломона.

Про це повідомляє The Athletic.

Соломон минулого літа призупинив контракт з "гірниками" та перейшов в оренду у Фулгем. 

ФІФА ще на рік дозволила футболістам в односторонньому порядку призупиняти контракти через війну в Україні.

Соломон має намір знову призупинити угоду з донецьким клубом. Вона розрахована до 31 грудня 2023 року - це означає, що влітку Манор зможе залишити клуб як вільний агент.

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