Тоттенгем може підписати вінгера Шахтаря Соломона

Джерело - The Athletic.
Тоттенгем має намір підписати вінгера Шахтаря Манора Соломона.
Про це повідомляє The Athletic.
Соломон минулого літа призупинив контракт з "гірниками" та перейшов в оренду у Фулгем.
ФІФА ще на рік дозволила футболістам в односторонньому порядку призупиняти контракти через війну в Україні.
Соломон має намір знову призупинити угоду з донецьким клубом. Вона розрахована до 31 грудня 2023 року - це означає, що влітку Манор зможе залишити клуб як вільний агент.
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