Тоттенгем може підписати вінгера Шахтаря Соломона

Соломон має намір знову призупинити угоду з донецьким клубом

Джерело - The Athletic.

Тоттенгем має намір підписати вінгера Шахтаря Манора Соломона.

Про це повідомляє The Athletic.

Соломон минулого літа призупинив контракт з "гірниками" та перейшов в оренду у Фулгем.

ФІФА ще на рік дозволила футболістам в односторонньому порядку призупиняти контракти через війну в Україні.

Соломон має намір знову призупинити угоду з донецьким клубом. Вона розрахована до 31 грудня 2023 року - це означає, що влітку Манор зможе залишити клуб як вільний агент.

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