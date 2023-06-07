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Канте перейшов в Аль-Іттіхад - ЗМІ

Н’Голо Канте покинув Челсі
Сьогодні 18:25 295 0
Канте перейшов в Аль-Іттіхад - ЗМІ
Фото - gettyimages
#Канте, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Н’Голо Канте перейшов в Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 32-річний футболіст підписав угоду на два роки із опцією продовження ще на один сезон. Канте вже пройшов медичний огляд, що відбувся у Лондоні.

Француз зароблятиме близько 100 мільйонів євро за сезон — сюди входять іміджеві права, комерційні угоди та "творче" портфоліо.

Раніше повідомлялося, що 32-річний француз хоче продовжити з лондонським клубом угоду, яка спливає 30 червня, але переговори не просуваються до завершальної стадії.

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