Н’Голо Канте покинув Челсі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Н’Голо Канте перейшов в Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 32-річний футболіст підписав угоду на два роки із опцією продовження ще на один сезон. Канте вже пройшов медичний огляд, що відбувся у Лондоні.

Француз зароблятиме близько 100 мільйонів євро за сезон — сюди входять іміджеві права, комерційні угоди та "творче" портфоліо.

Раніше повідомлялося, що 32-річний француз хоче продовжити з лондонським клубом угоду, яка спливає 30 червня, але переговори не просуваються до завершальної стадії.