Мірча Луческу може покинути Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримав пропозицію від Аль-Насра.

Про це повідомляє DigiSport.

Клуб із Саудівської Аравії вважає Луческу досвідченим фахівцем, який може дати команді багато чого.

Проте Мірча навряд чи погодиться тренувати команду Кріштіану Роналду. Справа в погодних умовах та перебування далеко від дому.

Нагадаємо, що протягом сезону Аль-Наср звільнив головного тренера Руді Гарсію.

Раніше Луческу відхилив пропозицію Фенербахче.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!