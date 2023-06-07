Головне
Ребров - головний тренер збірної України
Сьогодні 12:16 922
Мессі – гравець Інтер Маямі - ЗМІ
Сьогодні 19:12 899
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС
Сьогодні 16:49 1393
Апеляційний суд скасував рішення про заборону проведення виборів президента УАФ
Сьогодні 15:59 339
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 14:02 1543
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:58 462
Ребров: Далі будемо працювати на Україну
Сьогодні 12:26 463
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 20:58 18478
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Вчора 20:36 852
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Вчора 20:02 694
Прямі трансляції

Луческу отримав пропозицію від Аль-Насра

Мірча Луческу може покинути Динамо
Сьогодні 18:09 455 0
Луческу отримав пропозицію від Аль-Насра
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримав пропозицію від Аль-Насра.

Про це повідомляє DigiSport.

Клуб із Саудівської Аравії вважає Луческу досвідченим фахівцем, який може дати команді багато чого.

Проте Мірча навряд чи погодиться тренувати команду Кріштіану Роналду. Справа в погодних умовах та перебування далеко від дому.

Нагадаємо, що протягом сезону Аль-Наср звільнив головного тренера Руді Гарсію. 

Раніше Луческу відхилив пропозицію Фенербахче.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 16572
Світоліна: Я не очікувала, що пройду так далеко Світоліна: Я не очікувала, що пройду так далеко 1519
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 18478
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України 1543
Поворознюк: Бартулович - це як криса, яка перша біжить з корабля, що тоне Поворознюк: Бартулович - це як криса, яка перша біжить з корабля, що тоне 1915 1
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 6902
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6982 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72674
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12593 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20927 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56848
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28358 3