Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримав пропозицію від Аль-Насра.
Про це повідомляє DigiSport.
Клуб із Саудівської Аравії вважає Луческу досвідченим фахівцем, який може дати команді багато чого.
Проте Мірча навряд чи погодиться тренувати команду Кріштіану Роналду. Справа в погодних умовах та перебування далеко від дому.
Нагадаємо, що протягом сезону Аль-Наср звільнив головного тренера Руді Гарсію.
Раніше Луческу відхилив пропозицію Фенербахче.
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