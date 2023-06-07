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Вінісіус - гравець сезону у Реалі

Визначився найкращий гравець Реала у сезоні 2022/23
Сьогодні 16:27 188 0
Вінісіус - гравець сезону у Реалі
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - realmadrid.com.

Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем Реала за підсумками сезону-2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

22-річний бразилець зіграв 55 матчів у всіх турнірах, забив 23 голи, зробив 18 асистів.

"Я дуже радий такій підтримці від фанатів. Хочу продовжувати прогресувати і розвиватися, щоб завжди демонструвати найкращу версію себе. Сподіваюся, наступного сезону я продовжу в тому ж дусі і зможу допомагати команді", – відзначив Вінісіус.

Нагадаємо, Nike планує зробити Вінісіуса символом боротьби проти расизму.

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