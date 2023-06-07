Апеляційний суд скасував рішення про заборону проведення виборів президента УАФ

Апеляційний суд не задовольнив прохання УАФ повністю

Джерело - Єдиний державний реєстр судових рішень.

Київський апеляційний суд 24 травня скасував рішення Печерського районного суду міста Києва про заборону на наступному конгресі УАФ проводити вибори президента та інших осіб у керівні органи асоціації.

Про це повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

Втім, апеляційний суд не задовольнив прохання УАФ повністю, а відправив цю справу на подальший перегляд знову в суд першої інстанції.

Раніше адвокат Павелка 29 травня не з’явився до суду через коронавірус.

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