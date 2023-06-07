Визначилася базова дата початку сезону УПЛ 2023/24

Базовою датою 1-го туру визначено 29 липня

Джерело - УПЛ.

Визначено дату початку сезону чемпіонату України 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Базовою датою 1-го туру визначено 29 липня. Проєкт плану-календаря має бути затверджений під час найближчих Загальних зборів учасників УПЛ.

В осінній частині сезону заплановано 17 турів, у весняній - 13. Базова дата 18-го туру - 24 лютого 2024 року, 30-го туру - 18 травня.

Також буде проведено Кубок України, стадія 1/16 фіналу відбудеться 16 серпня. 27 вересня - 1/8 фіналу, 1 листопада - чвертьфінали, 3 квітня 2024 року - півфінали, а фінал 25 травня.

Нагадаємо, Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ.

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