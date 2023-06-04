Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ

Артем забив 24 голи

Джерело - Чемпіон.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону УПЛ 2022/23.

25-річний українець забив 24 голи (8 з пенальті) у 29 матчах сезону чемпіонату України.

Нападнику не вистачило одного голу для повторення рекорду за кількістю забитих м’ячів протягом одного сезону, який належить колишньому гравцю "Шахтаря" Генріху Мхітаряну, який у сезоні 2012/13 відзначився 25 голами.

До трійки найкращих бомбардирів сезону УПЛ також увійшли Назарій Русин з Зорі та Таулянт Сефері з Ворскли - обоє забили по 13 голів.

Відзначимо, що СК Дніпро-1 став срібним призером УПЛ і вперше зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.