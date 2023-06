Моурінью отримав пропозицію від клубу з Саудівської Аравії

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не має наміру покидати свою посаду.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Португальський фахівець отримав "дуже щедру" пропозицію від одного з клубів Саудівської Аравії, однак його плани не змінилися – він хоче залишитись в Римі.

Рома вже веде роботу над трансферами під Моурінью, щоб задовольнити його амбіції.

José #Mourinho has received a very very rich bid from a Saudi Arabia’s club in the last hours, but his plans have not changed: the Special One wants to stay at #ASRoma, which already working to sign new players (Aouar and N’Dicka) to try to satisfy his ambitions. #transfers https://t.co/AK2FjnCJUe