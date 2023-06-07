Головне
Ребров - головний тренер збірної України
Сьогодні 12:16 382
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 14:02 31
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:58 276
Ребров: Далі будемо працювати на Україну
Сьогодні 12:26 249
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 20:58 17551
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Вчора 20:36 760
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Вчора 20:02 606
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Вчора 19:05 10772
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 18:55 10293
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Вчора 16:30 8417
Прямі трансляції

Моурінью отримав пропозицію від клубу з Саудівської Аравії

Рома вже веде роботу над трансферами під Моурінью
Сьогодні 10:47 417 0
Моурінью отримав пропозицію від клубу з Саудівської Аравії
#Рома, #Скіра, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не має наміру покидати свою посаду.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Португальський фахівець отримав "дуже щедру" пропозицію від одного з клубів Саудівської Аравії, однак його плани не змінилися – він хоче залишитись в Римі.

Рома вже веде роботу над трансферами під Моурінью, щоб задовольнити його амбіції.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікує Моурінью.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 10293
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО 8417
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 17551
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10772
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 6303
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 19572
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25326
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2055
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15032 6
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 282284
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47021
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33435 5