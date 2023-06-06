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УЄФА дискваліфікує Моурінью

Жозе Моурінью покарають за слова на адресу арбітра
Сьогодні 13:37 559 0
УЄФА дискваліфікує Моурінью
Фото - gettyimages
#Рома, #УЄФА, #Жозе Моурінью

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью отримає дискваліфікацію на 3-4 матчі від УЄФА за критику арбітра фіналу Ліги Європи Ентоні Тейлора.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Також видання спростовує інформацію про те, що Тейлора буде відсторонено від роботи через незадовільне суддівство.

В УЄФА задоволені роботою рефері. Ба більше: президент УЄФА Александер Чеферін на знак підтримки запросив Тейлора до Стамбула на спільний перегляд фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером (10 червня).

Раніше Моурінью викинув срібну медаль Ліги Європи.

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