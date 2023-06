Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер пройшов медогляд перед трансфером в Ліверпуль.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Незабаром аргентинець підпише контракт з мерсисайдським клубом до літа 2028 року.

Alexis Mac Allister has completed the medical tests as new Liverpool player — set to sign the contract today. 🚨🔴✅ #LFC



Long term deal will be valid until June 2028. pic.twitter.com/N85cWxwm5P