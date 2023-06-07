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Баварія не має наміру продавати Девіса в літнє трансферне вікно

Мюнхенці оцінили гравця в 100 млн євро
Сьогодні 08:54 193 0
Баварія не має наміру продавати Девіса в літнє трансферне вікно
#Баварія, #Альфонсо Девіс

Джерело - Tageszeitung.

Вартість захисника Баварії Альфонсо Девіса становить 100 млн євро.

Про це повідомляє журналіст Мануель Бонке.

Проте керівництво мюнхенського клубу наразі не розглядає варіант з продажем канадця.

Девіс цінний для Баварії не тільки з футбольної точки зору, але й маркетингової, особливо в Північній Америці, де найбільше продаються футболки якраз з його прізвищем.

Наразі крайній захисник отримує менше ніж 10 млн євро на рік, гравець і його оточення хотіли б підвищення, якщо мова піде про підписання нового контракту.

Повідомлялося, що Реал хоче підписати захисника Баварії.

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