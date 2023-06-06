Реал хоче підписати захисника Баварії

Джерело - sportarena.com.
Реал Мадрид зацікавлений у послугах захисника Баварії Альфонсо Девіса.
Про це повідомляє Marca.
Іспанський клуб пішов на перший контакт з представниками Баварії, щоб домовитися про трансфер канадця.
Агенти захисника Баварії дали зрозуміти, що трансфер може відбутися. Представники Вершкових вже двічі побували у Мюнхені, де спілкувалися з керівництвом німецької команди.
Контракт Девіса з Баварією розрахований до літа 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Баварія має намір продовжити контракт з Девісом.