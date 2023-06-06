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Реал хоче підписати захисника Баварії

Альфонсо Девіс влітку може змінити клуб
Сьогодні 11:32 307 0
Реал хоче підписати захисника Баварії
Фото - gettyimages
#Баварія, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Альфонсо Девіс

Джерело - sportarena.com.

Реал Мадрид зацікавлений у послугах захисника Баварії Альфонсо Девіса. 

Про це повідомляє Marca.

Іспанський клуб пішов на перший контакт з представниками Баварії, щоб домовитися про трансфер канадця.

Агенти захисника Баварії дали зрозуміти, що трансфер може відбутися. Представники Вершкових вже двічі побували у Мюнхені, де спілкувалися з керівництвом німецької команди.

Контракт Девіса з Баварією розрахований до літа 2025 року. 

Раніше повідомлялося, що Баварія має намір продовжити контракт з Девісом.

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