Реал хоче підписати захисника Баварії

Альфонсо Девіс влітку може змінити клуб

Реал Мадрид зацікавлений у послугах захисника Баварії Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє Marca.

Іспанський клуб пішов на перший контакт з представниками Баварії, щоб домовитися про трансфер канадця.

Агенти захисника Баварії дали зрозуміти, що трансфер може відбутися. Представники Вершкових вже двічі побували у Мюнхені, де спілкувалися з керівництвом німецької команди.

Контракт Девіса з Баварією розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Баварія має намір продовжити контракт з Девісом.