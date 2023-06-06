Динамо придбало сім позашляховиків на потреби ЗСУ

Машини було передано військовим на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо передало сім позашляховиків для підрозділу об’єднаної штурмової бригади "Лють" Національної поліції, яка входить до Гвардії наступу.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Машини було передано військовим на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Ключі від позашляховиків представникам підрозділу особисто передав президент киян Ігор Суркіс.

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