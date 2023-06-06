Ді Марія оголосив про свій відхід з Ювентуса

Вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія прийняв рішення покинути клуб.

Про це аргентинець написав у Інстаграмі.

"Я дійшов до кінця важкого і складного етапу. Йду зі спокоєм людини, яка віддала все, щоб допомогти клубу продовжувати вигравати титули, але це було неможливо. Я йду з гірким присмаком того, що мені не вдалося, але з щастям, оскільки знайшов багатьох друзів в цій чудовій роздягальні, частиною якої я був.