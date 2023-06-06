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Ді Марія оголосив про свій відхід з Ювентуса

Аргентинець змінить клуб влітку
Сьогодні 22:00 308 0
Ді Марія оголосив про свій відхід з Ювентуса
Фото: Getty Images
#Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія прийняв рішення покинути клуб.

Про це аргентинець написав у Інстаграмі.

"Я дійшов до кінця важкого і складного етапу. Йду зі спокоєм людини, яка віддала все, щоб допомогти клубу продовжувати вигравати титули, але це було неможливо. Я йду з гірким присмаком того, що мені не вдалося, але з щастям, оскільки знайшов багатьох друзів в цій чудовій роздягальні, частиною якої я був.

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Дякую всім моїм колегам за прихильність, яку вони виявляли до мене з першого дня, я завжди почувався як вдома. Великі вітання усім гравцям Ювентуса за їхню щоденну прихильність. Великі обійми. Ви залишитеся в моєму серці", - написав гравець.

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Допис, поширений Ángel Di María (@angeldimariajm)

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